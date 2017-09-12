Topçu: Ankara mazlumların Medine’si

2017-09-12 09:28 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile resmi ziyaretler gerçekleştirmek ve İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya giden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “Bu görüşmeler neticesinde bölgenin ve dünyanın da barışına ve refahına katkıda bulunacaktır.” Değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve Siyasi İlişkiler Kuvvetlenecek

Kazakistan temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu “Türk Dünyasının Aksakal'ı Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Türk Heyeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği ilgi her türlü takdirin üzerinde FETÖ, DEAŞ ve BTÖ ile mücadelede ortak vurgu ve kararlılık çok önemi iki lider. Bu hususu stratejik ortaklık ve kardeş iki ülke hassasiyeti ile vurguladı. Ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi bu ziyaret daha çok artıracak, önümüzdeki aylarda Aksakal Nazarbayev Türkiye'de olacak. Derebey Medeniyetinin temsilcileri yıllardır Müslümanların "İslamsızlaştırıp" parçalı olmasından ve bilim üretememesinden istifade, Müslüman coğrafyalarda başlatmış oldukları iç savaşlarla merhamet medeniyetini coğrafyalarını şimdi de "insansızlaştırıyorlar". Daha önceden merhamet medeniyetinin temsilcisi Osmanlı'yı parçalarken soykırım yapmaya başlayan derebeyi medeniyetinin temsilcileri Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Asya, Afrika topraklarında, Srebrenitza, Karabağ, Çeçenya, Keşmir, Arakan, Filistin, Somali, Sudan, Suriye, Irak gibi yerlerde insanlığın gözüne baka baka "Soğukkanlı Soykırım" uyguladılar, uygulattılar ve buna devam ediyorlar.” dedi.

Cumhuriyet Döneminin Abdülhamid’i; Erdoğan

Topçu sözlerine şu şekilde devam etti “Son örnekleri Arakan ve Suriye Bu soykırıma uğrayan mazlumların Medine'si ise "Ankara" Merhamet Medeniyetinin son kalesi Ankara. Aslında bütün dertleri bu son kaleyi çökertmek. Bunun için son yıllarda Abdülhamit Han Hazretlerinin %52 oyla seçilmiş cumhuriyet versiyonu Sayın Erdoğan ile uğraşıyorlar. Büyük Türk Milleti de ümmet de bunun farkında Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz, Merhamet Medeniyetinin son kalesi medeniyet coğrafyamızın mazlumların "Medine'si" Ankara'yı diz çökerttirmeyeceğiz. Bir olacak, iri olacak, diri olacak, birlikte güçlü bir ülke olacağız. Güçlü Millet-i-Vahide olacağız inşallah ve insanlık kazanacak merhamet medeniyetinin çocukları kazanacak inşallah Türkiye kazanacak. Milletimizin ve mazlumların duası ile Allah bizimle. Ana muhalefet, ittifak yolunda olduğu terör örgütü sözcülerine yaranmak için SİHA'larımız ile uğraşsa da, FETÖ ile, PKK ile kol kola "Adalet" yürüyüşü yapsa da, AB ülkelerinin ve ABD’nin kapılarında Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı indirmek için yardım dilenip ülkemizi yaşanmaz yer olarak gösterse de, içeriden ve dışarıdan topu birden gelseler de başaramayacaklar.”

Arakan’daki Soykırımı Gündeme Aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gündemine Arakan’da yaşanan soykırımın alınmasını sağladığını vurgulayan Yalçın Topçu “İki günlük Kazakistan ziyareti ile İslam İşbirliği Teşkilatı dönem Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın Arakan’daki "soğukkanlı soykırıma" sessiz kalmayıp gündeme aldırması sekiz ülke lideri ile görüşmesi, kardeş Kazakistan'la önemli ticari antlaşmaların yapılması FETÖ başta olmak kaydıyla, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele kararının alınmasının siyasi ve ekonomik katkıları ülkemiz yararına olacağı gibi kardeş ve dost ülkelerin de faydasına olacak. Bu görüşmeler neticesinde bölgenin ve dünyanın da barışına ve refahına katkıda bulunacaktır. Türk Dünyasının Aksakalı Nazarbayev’in önümüzdeki aylarda Türkiye'ye gelecek olması iki ülke arasında var olan siyasi, ekonomik, kardeşlik ve stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Kazakistan ziyaretine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın ve MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu da katıldı.