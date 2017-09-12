Президент Туркменистана поручил ускорить сбор хлопка

2017-09-12 09:32 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании дал ряд конкретных поручений по повышению темпов уборки хлопка и обеспечению высокого уровня проведения этой важной сельскохозяйственной кампании, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.
"Государство создаёт все условия для выращивания щедрых урожаев
сельскохозяйственных культур, землевладельцы и арендаторы
обеспечиваются в полном объёме высококачественными семенами,
минеральными удобрениями, мощной техникой, водой", - приводятся в
информации слова туркменского главы.
Гурбангулы Бердымухамедов указал на необходимость полного
соответствия работ, проводимых на земледельческих угодьях, требованиям времени и агротехническим нормам, на важность рационального использования земельных и водных ресурсов и поручил активизировать темпы уборки хлопка.
В этом году государственный заказ традиционно составляет 1
миллион 50 тысяч тонн хлопка-сырца. Страда началась в конце августа.
Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является
востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.
В 2016 году были собраны 1 миллион 71 тысяча тонн.
(Автор: Гусейн Гасанов)