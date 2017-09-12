Президент Туркменистана поручил ускорить сбор хлопка

2017-09-12 09:32 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании дал ряд конкретных поручений по повышению темпов уборки хлопка и обеспечению высокого уровня проведения этой важной сельскохозяйственной кампании, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

"Государство создаёт все условия для выращивания щедрых урожаев

сельскохозяйственных культур, землевладельцы и арендаторы

обеспечиваются в полном объёме высококачественными семенами,

минеральными удобрениями, мощной техникой, водой", - приводятся в

информации слова туркменского главы.

Гурбангулы Бердымухамедов указал на необходимость полного

соответствия работ, проводимых на земледельческих угодьях, требованиям времени и агротехническим нормам, на важность рационального использования земельных и водных ресурсов и поручил активизировать темпы уборки хлопка.

В этом году государственный заказ традиционно составляет 1

миллион 50 тысяч тонн хлопка-сырца. Страда началась в конце августа.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является

востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.

В 2016 году были собраны 1 миллион 71 тысяча тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)