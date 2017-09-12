Парламент Британии поддержал отказ от законов ЕС

2017-09-12 09:44 | www.oxu.az | 3

Палата общин британского парламента в ночь на вторник, 12 сентября, во втором чтении проголосовала в поддержку законопроекта о выходе из ЕС (European Union (Withdrawal) Bill), известного также как «закон об аннулировании» (Repeal Bill).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent, документ предполагает установление на территории страны примата британского законодательства над европейским в рамках Brexit, а также освобождает Лондон от необходимости подчиняться юрисдикции Европейского суда.

Кроме того, законопроект отменит действие Акта о Европейских сообществах 1972 года, который содержит правовую базу из около 12 тысяч положений, разработанную перед вступлением Великобритании в Евросоюз. Цель нового документа - гарантировать, что после выхода из состава ЕС страна будет обладать полностью функционирующей правовой системой.

В поддержку Repeal Bill проголосовали 326 парламентариев, против - 290. Обсуждение законопроекта продолжалось около 13 часов и затянулось за полночь.

Чтобы документ вступил в силу, необходимо, чтобы его еще одобрила Палата лордов, а также подписала королева Елизавета II. Против Repeal Bill выступают лейбористы, а также многие члены правящей Консервативной партии.

Недавно британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис отверг критику Еврокомиссии в том, что по вине Лондона стороны не достигли подвижек в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС.

Н.О.