Германия заморозила поставку оружия Анкаре

2017-09-12 09:50 | www.oxu.az | 3

Федеральное правительство Германии заморозило большую часть сделок по поставкам оружия Анкаре из-за роста напряженности в двусторонних отношениях.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Все крупные заявки, с которыми к нам сейчас обращается Турция - а речь идет о действительно немалом их числе - мы перевели в "режим ожидания», - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем по ряду экспортных позиций поставки продолжают осуществляться в рамках международных договоров, поэтому говорить о полной приостановке продаж не приходится. Это же относится и к закупкам, к примеру, грузовиков, не оснащенных вооружением.

Кроме того, ФРГ в рамках НАТО связана с Анкарой рядом партнерских обязательств, от которых Берлин также не может отказаться в одностороннем порядке.

Отметим, с начала года правительство Германии одобрило экспорт продукции оборонного назначения в Турцию на сумму свыше 25 млн евро. При этом Габриэль обратил внимание, что Берлин «должен сделать все возможное», чтобы удержать ситуацию от дальнейшего нагнетания с обеих сторон.

Н.О.