В Турции по подозрению в связях с ИГ задержаны семь человек

2017-09-12 09:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) задержаны семь человек, говорится в сообщении управления полиции провинции, распространенном во вторник.

Трое задержанных являются гражданами Сирии, они подозреваются в вербовке сирийцев.

Остальные задержанные - граждане Турции.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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