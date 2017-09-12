Зампред Центробанка освобожден от должности – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-12 10:02 | www.oxu.az | 8

Заместитель председателя Правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Хагани Абдуллаев прокомментировал новость об освобождении его от должности.

Как передает Oxu.Az, Х.Абдуллаев заявил АПА, что ушел с работы по собственному желанию.

Что касается нового места работы, специалист отметил, что на данный момент работает консультантов в известной иностранной компании.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Хагани Абдуллаева от должности заместителя председателя Правления ЦБА.

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Освобожден от должности заместитель председателя Центробанка Азербайджана (ЦБА) Хагани Абдуллаев.

Как передает Oxu.Az, соответствующее распоряжение 1 августа подписал президент Ильхам Алиев.

A.M.

