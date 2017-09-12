Эрдоган опроверг сообщения СМИ о тайной встрече с Асадом

2017-09-12 10:12 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на «Hurriyet», на борту самолета после визита в Казахстан Р.Т. Эрдоган сказал турецким журналистам, что не встречался с Асадом и не собирается встречаться с ним.

Отметим, Турция наряду с Россией и Ираном участвует в переговорах по Сирии в Астане как гарант перемирия.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.