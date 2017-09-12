Эрдоган: За ракеты С-400 внесен первый взнос

2017-09-12 10:10 | www.oxu.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внесла задаток за приобретаемые у России зенитно-ракетные системы С-400.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Hürriyet.

«Наши друзья договорились по С-400. Насколько я знаю, выплачен первый взнос. Следующий шаг — передача нам кредита от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии из Казахстана 10 сентября.

В то же время о подписании контракта на поставку С-400 в интервью ТАСС рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин. По его словам, контракт готовится к исполнению.

«С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию», — сказал Кожин.

О готовности России продать С-400 в Турцию сообщил в начале июня президент этой страны Владимир Путин.

Первые заявления о намерении Турции получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды, в марте и в мае, — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана.

В июле председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Турцией средств ПВО С-400. Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал планы Турции приобрести систему ее суверенным решением.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение была принята в 2007 году.

Н.О.

