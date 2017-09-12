В Джалилабаде оштрафован председатель муниципалитета

2017-09-12 10:23 | www.apa.az | 4

Сотрудники Территориального управления экологии и природных ресурсов номер 1 МЭПР провели на вверенных им административных территориях рейды с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, в ходе мероприятий выявлено, что на территории муниципалитета Сеидбазар Джалилабадского района обращение с бытовыми отходами, а также их транспортировка осуществляются с нарушением соответствующего законодательства. Тем самым, не выполняются отданные в связи с этим обязательные к исполнению указания.

По факту составлен протокол в отношении председателя муниципалитета Сеидбазар Инглаба Алиева, который является лицом, ответственным за обращение с бытовыми отходами. И.Алиев оштрафован на сумму 3000 манат.