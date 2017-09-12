В Шотландии под приютом нашли останки более 400 детей

2017-09-12 10:24 | www.oxu.az | 4

В Шотландии под зданием детдома нашли останки более 400 детей, передает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Детский дом работал с 1864 по 1981 год, и за этот период через заведение прошли более 11 тысяч детей. В 2004 году стало известно о жестоком обращении с воспитанниками. Приют ранее принадлежал организации «Сестры милосердия».

Как сообщается, согласно архивным данным, большинство детей в приюте умирали по естественным причинам, в основном от таких заболеваний как туберкулез и пневмония.

Сейчас полиция проводит расследование по факту жестокого обращения с детьми.

Ранее сообщалось, что в больнице в Индии «от недостатка кислорода» погибли 60 детей.

Н.О.