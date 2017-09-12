Россия и Турция обсуждают условия кредита для приобретения ЗРК С-400 –Эрдоган

2017-09-12 10:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- Россия и Турция обсуждают условия кредита для приобретения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C-40, сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, президент России Владимир Путин лично заинтересован в поставке Турции ЗРК С-400.

"Турция имеет полное право на обеспечение собственной безопасности", - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция купит две ЗРС С-400 за 2,5 миллиарда долларов. При этом турецкая сторона заявила, что Москва передаст Турции технологию С-400.

Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция и Россия уже подписали договор о приобретении ЗРК С-400 и Анкара получит их.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности промышленности этой страны.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

Отметим, что в начале июля экс-министр обороны Турции Фикри Ишык сказал, что российские ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему.

Закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО, сказал он.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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