Председатель муниципалитета оштрафован на 3000 манатов

2017-09-12 10:31 | www.oxu.az | 5

Проведен очередной рейд на административных территориях (Джалилабад, Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик), вверенных под надзор сотрудников территориального отдела экологии и природных ресурсов №1 министерства экологии и природных ресурсов с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе рейда было выявлено невыполнение требований срочного «обязательного указания», данного в связи с не соответствующем законодательству контролем и невывозом бытовых отходов на территории муниципалитета Сеидбазар Джалилабадского района.

По факту в отношении председателя муниципалитета Сеидбазар Ингилаба Абдиева, ответственного за контроль и управление бытовыми отходами на названной территории, был составлен протокол, и он в качестве должностного лица в административном порядке был оштрафован на сумму 3000 манатов.