Неопределенность статуса Каспия осложняет финансирование TASIM

2017-09-12 11:35 | www.apa.az | 5

Для исполнения мер, предусмотренных в стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике в 2017 году, создана рабочая группа и определены ответственные лица.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете по исполнению стратегической дорожной карты за январь-июнь. В документе отмечено, что задерживается разработка технико-экономического обоснования по прокладке фибер-оптических линий по дну Каспийского моря в рамках проекта TASİM. Авторы доклада отмечают, что неопределенность статуса Каспийского моря не позволяет решить вопрос о том, какая страна будет финансировать прокладку фибер-оптических линий.