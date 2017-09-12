В Аргентине арестовали пятерых армян

2017-09-12 10:35 | www.oxu.az | 5
В результате операции аргентинской полиции 2 сентября 2017 года были задержаны 6 членов преступной группировки, занимающейся изготовлением поддельных ювелирных изделий таких известных брендов, как Bulgary, Tiffany´s и Armani.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.az, об этом пишут аргентинские СМИ.
Операция была проведена одновременно в трех местах – в мастерской по изготовлению украшений, пункте их продажи и в квартире, где хранились ценные металлы.
Аргентинская пресса пишет, что пятеро из 6 арестованных – армяне.
Как сообщило Министерство национальной безопасности Аргентины, преступники находились в розыске с апреля текущего года.