В центральной турецкой провинции третий день продолжаются лесные пожары

2017-09-12 12:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В центральной турецкой провинции Кютахья третий день продолжаются лесные пожары, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сильный ветер и жаркая погода усложняют тушение пожара.

Сообщается, что в связи с лесными пожарами в провинции эвакуировано население ряда сел.

Ранее лесные пожары произошли в юго-западной провинции Мугла и в Балыкесире на северо-западе страны.

Отметим, что леса занимают 27,6 процента территории Турции.

За последние десять лет в стране было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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