На Украине начались учения "Непоколебимая стойкость-2017"

2017-09-12 12:06 | www.trend.az | 5

Командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость-2017" стартовали по всей территории Украины с 12 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генштаба ВС Украины.

"Сегодня, 12 сентября, по всей территории Украины начались командно-штабные учения "Непоколебимая стойкость-2017". Генеральный штаб ВС Украины напоминает об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов вооруженных сил Украины и попыток проникновения на их территорию. Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты", — говорится в сообщении.

Также генштаб предостерегает граждан от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники и просит сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях.

Ранее во вторник генштаб сообщил, что почти все части воздушных сил ВС Украины приведены в боевую готовность с целью проверки готовности к выполнению задач.

Украина ранее высказывала опасения в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017".

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа.