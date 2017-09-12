Berat Albayrak: Kaybederseniz bedeli çok ağır olur

2017-09-12 12:31 | www.trend.az | 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programda konuşuyor. Albayrak "Türkiye'yi 20. yüzyılın kodları ile okuma devri sona erdi 80 milyonu kaybederseniz bedeli çok ağır olur" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

Bir paradigma değişimi var, çok büyük bir zihinsel dönüşüm var. Türkiye ilk 3 çeyrekte devasa bir büyüme sağladı. İşin batı resmine en son gireceğim, Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var. Hindistan ziyaretinde bölgesel iş birliklerini geliştirecek yeni fırsatlar gördük. Türkiye anahtar ülke olma yolunda hızla ilerliyor, birilerinin hoşuna gitse de gitmese de Petrol Kongresi'nde Türkiye'nin mottosu Turkkey'di, anahtar rolü olan ülke görünümünde olduk.

TÜRKİYE POZİSYONUNU KORUYOR

Türkiye'nin bu resmi doğru okuyup dönüşümüne ortak olmamız gerekiyor. Büyük resmi ve vizyonu görecek insanların sayısının artacağına inancım tam. Siyasette rekabet yok, bu sebeple bize daha fazla çalışma yolu açılıyor. Asya ve Pasifik bölgesinde oluşan networkte Türkiye bunun neresinde? Tespitini mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Bölge ekonomisi dediğimizde Türkiye artık bambaşka yerlerde. Petrol ve doğalgaz yataklarına sahip ülkelerle komşu bir pozisyonda yer alıyoruz. Tüm bu yaşananlara rağmen Türkiye yatırımcı dostu pozisyonunu en iyi şekilde koruyor.

TÜRKİYE KENDİ MODELİNİ OLUŞTURUYOR

Ekonomik fırtınalara Türkiye olarak iki şekilde önlem almamız gerekiyordu. Birincisi 15 Temmuz'da FETÖ ihanetinin ardından bizi birbirimize daha bağlayan bir hayr gerçekleşti. 80 milyon birlik oldu. İkincisi de siyasi istikrarlı bir sistemdi. O da 16 Nisan'da sistem dönüşümünü yaşadık ve böyle yer alacak.Türkiye kendini her şeye hazırlayan bir ülke, siyaset networkünde de kendi modelini oluşturuyor. Yeni dünyadaki Asya merkezli tüm bu kazan kazan ilişkisini tek perspektiften mi yürütecek? Hayır.Türkiye doğudan batıya tüm ilişkilerini dünden daha iyiye taşıyacak.

KAYBEDERSENİZ BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR

Türkiye ve batı ilişkileri bu aralar çok önemli bir çemberden geçiyor. Akıl tutulması yaşayan siyasi pragmatizmi devletlerin menfaatleri önüne taşıyan tiplerle de karşı karşıyayız. Türkiye'yi 20. yüzyılın kodları ile okuma devri sona erdi. 80 milyonu kaybederseniz bedeli çok ağır olur.

200 YILDIR İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ

Türkiye muazzam bir dönüşüm yaşadı. Mart'ta güneşte Temmuz'da da rüzgar bağlamında dev projelere imza attık. Türkiye, Batı ile 70 yıllık müttefikliği çerçevesinde önemli bir testten geçiyor. Dünyanın dört bir yanından gelen firmalarla işbirliği oluşturmaya çalışan Türkiye'yi okumak gerek. Almanya 200 yıldır iş birliği yaptığımız bir ülke. Bence Almanya sınırları ötesindeki aklın Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirlemeye çalışmasına izin vermeyecekler