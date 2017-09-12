Жертвами страшной дорожной аварии в Египте стали 15 человек

2017-09-12 12:07 | www.apa.az | 5

На египетской трассе недалеко от Бени-Суэйф маршрутный автобус столкнулся с грузовиком.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Nation News», жертвами стали 15 человек. По неподтвержденным данным, грузовая машина перевозила кирпичи. На месте работают медики и спасатели.

Напомним, ранее в Египте по меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения между микроавтобусом и грузовиком на юге Синайского полуострова. В числе жертв оказались 12 срочников МВД и несколько студентов, пишет «Национальная служба новостей».