СГБ: «В прифронтовой зоне жители и военные должны осторожно пользоваться интернетом и мобильными технологиями»

2017-09-12 12:09 | www.apa.az | 5

«Линия соприкосновения с врагом находится близко от населенных пунктов. По этой причине перемещение, а также доставка военной техники и личного состава нашей армии в большинстве случаев происходят на глазах местного населения, превращаясь тем самым в важный источник информации».

Как сообщает АПА, об этом в поселке Гузанлы Агдамского района на форуме молодежи оккупированных и прифронтовых районов Азербайджана «Мы всегда готовы защищать Родину» заявил заместитель начальника Службы Государственной Безопасности (СГБ) Ильгар Мусаев.

Он отметил, что некоторые граждане посредством соцсетей и мобильных телефонов делятся со своими близкими мнениями о военных мерах и мерах безопасности, свидетелями которых они стали, а также видео и фото материалами: «Это становятся причиной утечки информации, которая может помочь врагу оценить оперативную обстановку на линии фронта и принять превентивные меры против нашей армии. Такие случаи, наряду с тем, что наносят вред мероприятиям по организации надежной защиты гражданского населения и своевременного предотвращения вражеских провокаций, представляют серьезную опасность жизни офицеров и солдат, служащих в зоне боевых действий. Каждый гражданин, в частности каждый житель населенных пунктов рядом с линией соприкосновения должен осознавать серьезность этого вопроса и избегать распространения какой-либо информации, которая может нанести вред государственной безопасности».

По словам заместителя начальника, расследование показывает, что враг придает особое значение сбору информации в эфирном пространстве Азербайджана, а также в соцсетях: «Поэтому граждане должны быть бдительными, жители и военнослужащие прифронтовой зоны должны быть внимательными и осторожными при использовании интернет сетей, мобильных технологий. В частности рекомендуется не использовать неизвестные и открытые точки «WI-FI», которые могут быть специально созданы врагом. Мы ни в коем случае не должны забывать, что находимся в состоянии войны».