Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

2017-09-12 12:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный во вторник в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Алханлы Физулинского района, завершился без инцидентов, сообщает минобороны Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.