Xalq Bank обнародовал победителя акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2017-09-12 12:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank, постоянно предоставляющий новые возможности для своих клиентов, дарит шанс владельцам используемых в Азербайджане всех пластиковых карт участвовать в грандиозной кампании с ценными подарками и главным призом – авиабилетом Баку-Нью-Йорк-Баку.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, с 1 мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый кардхолдер, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank в торговых пунктах партнёров, получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.

За операции по срочным денежным переводам, по депозитным ячейкам и банковским счетам, оплату коммунальных услуг и другие платежи - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank, получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов. Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов, получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев, станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный SMS с информацией о количестве акционных баллов.

Пятое сентября текущего года состоялся 4 тираж акции «Путешествие в Нью-Йорк» и определились победители очередного розыгрыша. В числе клиентов, получивших от банка ценные призы, определился и счастливый обладатель авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Им оказался житель Шеки, Мустафаев Рамин Вагиф оглы, набравший за четыре месяца 2670 баллов.

Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиа-поддержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.

Более подробную информацию об акции и партнерских торговых пунктах банка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138

№ Победители Баллы Приз 1 Мустафаев Рамин В. 2670 Авиабилет Баку-Нью-Йорк-Баку 2 Багиров Эмиль З. 490 смартфон Alov 3 Самедов Герай А. 400 Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в центр отдыха (Габала) 4 Керимов Эльвин В. 290 Подарочный купон на 50 манат от "Sabina" P&C 5 Зейналов Рамиль С. 260 Подарочный купон на 70 манат от магазина одежды "Forelli" 6 Муталлимов Мехди 190 Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste" 7 Дашдемиров Эльчин Х. 160 Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza" 8 Гарибов Шахрияр Н. 150 Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt" 9 Абдуррагимова Рагима Э. 140 Комплект из термоса, ножа и фонаря 10 Мустафаев Узеир В. 140 Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа 11 Теймуров Эльмир Р. 140 Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль 12 Асадов Эльсевар Дж. 140 Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль

Победители четвертого тура: