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Xalq Bank обнародовал победителя акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2017-09-12 12:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank, постоянно предоставляющий новые возможности для своих клиентов, дарит шанс владельцам используемых в Азербайджане всех пластиковых карт участвовать в грандиозной кампании с ценными подарками и главным призом – авиабилетом Баку-Нью-Йорк-Баку.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, с 1 мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый кардхолдер, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank в торговых пунктах партнёров, получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.

За операции по срочным денежным переводам, по депозитным ячейкам и банковским счетам, оплату коммунальных услуг и другие платежи - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank, получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов. Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов, получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев, станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный SMS с информацией о количестве акционных баллов.

Пятое сентября текущего года состоялся 4 тираж акции «Путешествие в Нью-Йорк» и определились победители очередного розыгрыша. В числе клиентов, получивших от банка ценные призы, определился и счастливый обладатель авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Им оказался житель Шеки, Мустафаев Рамин Вагиф оглы, набравший за четыре месяца 2670 баллов.

Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиа-поддержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.

Более подробную информацию об акции и партнерских торговых пунктах банка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138

Победители

Баллы

Приз

1

Мустафаев Рамин В.

2670

Авиабилет Баку-Нью-Йорк-Баку

2

Багиров Эмиль З.

490

смартфон Alov

3

Самедов Герай А.

400

Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в центр отдыха (Габала)

4

Керимов Эльвин В.

290

Подарочный купон на 50 манат от "Sabina" P&C

5

Зейналов Рамиль С.

260

Подарочный купон на 70 манат от магазина одежды "Forelli"

6

Муталлимов Мехди

190

Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste"

7

Дашдемиров Эльчин Х.

160

Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza"

8

Гарибов Шахрияр Н.

150

Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt"

9

Абдуррагимова Рагима Э.

140

Комплект из термоса, ножа и фонаря

10

Мустафаев Узеир В.

140

Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа

11

Теймуров Эльмир Р.

140

Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль

12

Асадов Эльсевар Дж.

140

Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль

Победители четвертого тура:

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