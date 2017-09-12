Xalq Bank обнародовал победителя акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2017-09-12 12:41 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Xalq Bank, постоянно предоставляющий новые возможности для своих клиентов, дарит шанс владельцам используемых в Азербайджане всех пластиковых карт участвовать в грандиозной кампании с ценными подарками и главным призом – авиабилетом Баку-Нью-Йорк-Баку.
Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, с 1 мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый кардхолдер, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank в торговых пунктах партнёров, получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.
За операции по срочным денежным переводам, по депозитным ячейкам и банковским счетам, оплату коммунальных услуг и другие платежи - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank, получают на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов. Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов, получают ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов по итогам четырёх месяцев, станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный SMS с информацией о количестве акционных баллов.
Пятое сентября текущего года состоялся 4 тираж акции «Путешествие в Нью-Йорк» и определились победители очередного розыгрыша. В числе клиентов, получивших от банка ценные призы, определился и счастливый обладатель авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Им оказался житель Шеки, Мустафаев Рамин Вагиф оглы, набравший за четыре месяца 2670 баллов.
Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиа-поддержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.
Более подробную информацию об акции и партнерских торговых пунктах банка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138
|
№
|
Победители
|
Баллы
|
Приз
|
1
|
Мустафаев Рамин В.
|
2670
|
Авиабилет Баку-Нью-Йорк-Баку
|
2
|
Багиров Эмиль З.
|
490
|
смартфон Alov
|
3
|
400
|
Туристический купон на двоих (3 дня 2 ночи) в центр отдыха (Габала)
|
4
|
Керимов Эльвин В.
|
290
|
Подарочный купон на 50 манат от "Sabina" P&C
|
5
|
Зейналов Рамиль С.
|
260
|
Подарочный купон на 70 манат от магазина одежды "Forelli"
|
6
|
Муталлимов Мехди
|
190
|
Подарочный купон на 50 манат от цветочного магазина "Fleuriste"
|
7
|
Дашдемиров Эльчин Х.
|
160
|
Подарочный купон на 30 манат от "Domino's Pizza"
|
8
|
Гарибов Шахрияр Н.
|
150
|
Подарочный купон на 30 манат от чайного бутика "Ronnefeldt"
|
9
|
Абдуррагимова Рагима Э.
|
140
|
Комплект из термоса, ножа и фонаря
|
10
|
Мустафаев Узеир В.
|
140
|
Комплект из селфи-стик, ручки «Parker» и фотоатласа
|
11
|
Теймуров Эльмир Р.
|
140
|
Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль
|
12
|
Асадов Эльсевар Дж.
|
140
|
Электронный талон на 30 литров бензина от Азпетроль
Победители четвертого тура: