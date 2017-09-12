На юго-востоке Москвы зарезали девушку

2017-09-12 12:19 | www.apa.az | 4

Сегодня на юго-востоке Москвы на улице рядом с домом была зарезана девушка.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, утром 12 сентября вблизи жилого дома на улице Краснодарская прохожие обнаружили тело 23-летней девушки с колото-резаными ранениями в области туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», - сказала Иванова.

По ее словам, возбуждено дело об убийстве, на месте происшествия работают следователи, ведут допрос очевидцев произошедшего.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося и ищет преступника.