Предотвращен теракт на пароме Туркменбаши-Баку

2017-09-12 12:21 | www.apa.az | 4

28 августа в порту города Туркменбаши спецслужбами Туркменистана был предотвращен теракт. Злоумышленники — два брата, граждане Туркменистана (имена и фамилии не называются). Они пытались пронести взрывчатку на борт грузопассажирского парома «Бахтияр», курсирующего между городами Туркменбаши и Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт «Хроника Туркменистана», братья имели билеты на разные места и планировали пронести по отдельности взрывчатые вещества и собрать бомбу уже на пароме. Взрыв должен был прогреметь в туркменских территориальных водах.

На пароме в этот день должны были плыть около 170 пассажиров и десятки автомобилей, включая грузовые автомобили турецких компаний с их экипажами.

Источники «Хроники Туркменистана» предполагают, что о подготовке теракта спецслужбы знали заранее.