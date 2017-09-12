Прогноз погоды на следующие два дня

2017-09-12 11:01 | www.oxu.az | 4

В следующие дни не ожидается изменений погодных условий на территории страны.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявила и.о. директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в следующие два дня осадков в основном не ожидается: «Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 28-32 градуса, в районах Центрального Арана – 33, в горах 20-25 градусов тепла».

A.M.

