Сирийские войска завершают операцию против ИГ в Дейр-эз-Зоре

2017-09-12 12:44 | www.trend.az | 4

Сирийские войска завершают разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора, заявил во вторник журналистам начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин, передает РИА Новости.

"В настоящее время операция по освобождению города продолжается. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора", — сказал Лапин.

Он напомнил, что 5 сентября Дейр-эз-Зор, который более трех лет находился в плотном кольце окружения и в самом центре территорий, контролируемых ИГ, был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела.

"Крылатыми ракетами "Калибр", запущенными со сторожевого корабля Черноморского флота "Адмирал Эссен", были уничтожены командные пункты и узлы связи боевиков, что позволило нарушить управление формированиями ИГИЛ в данном районе", — отметил генерал.

По его словам, развивая наступление, штурмовыми группами республиканской гвардии генерала Захреддина был деблокирован военный аэродром, где более тысячи военнослужащих десять месяцев находились в окружении.

"В ходе операции ликвидировано более 450 боевиков, пять танков и 42 пикапа с установленным крупнокалиберными пулеметами. Подразделения пятого штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухне, вошли в город с южного направления", — подчеркнул генерал.