Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев приближается к очередному рекордному показателю

2017-09-12 12:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За январь-август 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2,7 миллиона пассажиров, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 29 процентов. Ожидается, что до конца года итоговый пассажиропоток превысит прошлогодний показатель в 3,5 миллиона пассажиров, что станет очередным рекордным показателем аэропорта, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, распространенном во вторник.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) пришлось 1,61 миллиона пассажиров, из которых 408 тысяч было перевезено на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 84,9 процента пассажиропотока. Самые популярные международные направления из Баку по статистике первых восьми месяцев этого года – Москва, Стамбул, Дубай, Киев и Тегеран. По этим направлением было перевезено 1,34 миллиона пассажиров.

В пятерку самых активных авиакомпаний за указанный период входят AZAL, Turkish Airlines, flyDubai, Аэрофлот и Международные авиалинии Украины (МАУ). На рейсах этих авиакомпаний было перевезено 1,78 миллиона пассажиров по международным направлениям.

Всего на текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 29 авиакомпаний по 53-м направлениям. Семь авиакомпаний начали полеты с лета текущего года – ИрАэро, Jazeera Airways, ZagrosJet, Pegas Fly, Kish Air, Nordwind Airlines и Wataniya Airlines.

С сентября текущего года начал полеты первый национальный лоукостер Buta Airways. Он летает в Москву, Киев, Тбилиси, Казань, Минеральные Воды, Тегеран и Анталию. С 29 октября лоукостер начнет выполнять полеты из Баку в Стамбул и Санкт-Петербург.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.