На территории Азербайджана осадков не ожидается, местами ветер усилится

2017-09-12 12:33 | www.apa.az | 6

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 28-33°, в Баку ночью 20-22°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.