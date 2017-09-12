СМИ назвали любимый футбольный клуб Ким Чен Ына

2017-09-12 11:05 | www.oxu.az | 6

Лидер КНДР Ким Чен Ын болеет за английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Это утверждает итальянский политик Антонио Рацци.

Как передает Oxu.Az, деятель заявил изданию The Sun, что Ким Чен Ын сам рассказал о своём увлечении футболом.

Рацци добавил, что глава Северной Кореи начал увлекаться футболом ещё с юношества и следит за всеми крупными турнирами.

По словам итальянского политика, Ким Чен Ын надеется на успех игроков из КНДР и их скорое появление в чемпионате Англии.

Н.О.