В Турции арестованы десятки экс-сотрудников разведки

2017-09-12 11:08 | www.oxu.az | 6

Власти Турции выдали ордер на арест 63 человек, среди которых 45 бывших сотрудников Национальной разведывательной организации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает во вторник агентство Anadolu.

По его данным, их подозревают в причастности к организации ФЕТО, которая стоит за попыткой госпереворота в республике в июле 2016 года. Операция по их задержанию проводится в 21 провинции страны.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

Н.О.