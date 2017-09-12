Король Марокко направил послание президенту Ильхаму Алиеву

2017-09-12 12:38 | www.apa.az | 6

Король Марокко Мохаммед VI по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в послании, в частности, говорится:

«С глубоким удовлетворением выражаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими братскими странами - Азербайджаном и Марокко. Желаю Вам здоровья и счастья, а Вашему народу прогресса, мира и благополучия под Вашим руководством».