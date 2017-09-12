Совет аксакалов подготовил проект для развития туризма

2017-09-12 12:40 | www.apa.az | 6

Сегодня состоялась презентация проекта Совета аксакалов Азербайджана под названием «Охрана природы и памятников истории и культуры для развития туризма: презентация аксакалов и молодежи».

Как сообщает АПА-Экономикс, выступивший на мероприятии сотрудник пресс-службы Совета аксакалов Шарафат Шафа отметил, что цель проекта заключается в организации экскурсий туристов на природу Азербайджана. «В рамках проекта состоится 4 круглых стола».

Заместитель председателя Совета аксакалов Теймур Буньядов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан имеет историю в десятки тысяч лет. Т.Буниядов сказал, что в Азербайджане есть уникальные памятники, и важно организовать визиты туристов в эти места.

Мероприятие продолжилось выступлениями.