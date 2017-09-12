SOCAR запустила новый экологический проект на Бакинском НПЗ (ФОТО)

2017-09-12 13:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR запустила новый экологический проект на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, говорится в сообщении госкомпании, распространенном во вторник.

Как отмечается в информации, после ввода в эксплуатацию новой водоохладительной установки на НПЗ резко снизилось количество загрязненных промышленных вод, которые поступают на площадку механического очищения ЗАО "Ekol".

"С целью большего усовершенствования процесса отделения нефтепродуктов от промышленных вод начаты строительно-монтажные работы по новому проекту, предложенному заводом. Основной целью проекта является направить все воды, поступающие на площадку механического очищения, в одном направлении и трехэтапное очищение промышленных вод от нефтепродуктов с помощью химических реагентов", - говорится в сообщении.

Для этого наряду с использованием находящихся в эксплуатации на площадке механического очищения резервуаров и оборудования, будут установлены три резервуара для хранения и подачи реагентов, один смеситель, два водяных насоса, насосы-дозаторы для подачи каждого из реагентов, говорится в сообщении.

(Автор: Максим Цурков)

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