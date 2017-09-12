Претензии марионеток армянских властей к Ирану - месть за сотрудничество Тегерана с Баку?

2017-09-12 13:06 | www.trend.az | 6

Эльмира Таривердиева

Армянский оппозиционный блок «Елк», что в переводе означает "выход", полностью оправдывает свое название, так как предложил выйти сразу из всех инициатив, которые пестовало прежде руководство страны.

Именно эта партия предложила проект по выходу Армении из российского интеграционного проекта ЕАЭС, а накануне потребовала определиться в отношениях с Ираном, в которых Ереван, по-видимому, тоже разочаровался.

Однако не все так просто. Оппозиция в Армении - понятие весьма условное, и блок "Елк", по мнению многих наблюдателей, всего лишь марионетка властей, которая озвучивает по их желанию то, что сами они по тем или иным причинам озвучивать не хотят.

Про проект «Елк» по выходу Армении из ЕАЭС писали уже много, на этом мы остановимся в другой раз. Новостью стали озвученные накануне претензии депутатов от оппозиционной партии, озвученные в адрес Ирана.

Все мега-проекты с Ираном, о которых объявляли власти Армении, канули в никуда, заявил в парламенте Армении 11 сентября глава фракции блока «Елк» Никол Пашинян.

По его словам, 10 лет трубили о железной дороге Иран – Армения, но ничего сделано не было. Тут недовольство Армении понятно – много лет Ереван надеялся влезть в региональные проекты посредством строительства этой самой дороги, чему не суждено сбыться, так как на реализацию проекта транспортного коридора Россия-Абхазия-Грузия-Армения-Иран нет не только денег, но и согласия Грузии.

Дело в том, что вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии не будет решен, пока ситуация в регионе, сложившаяся после войны в Грузии в августе 2008 года, не изменится.

Кроме того, разрушенная после 1992 года железнодорожная инфраструктура требует огромных финансовых вливаний, на которые не готов ни один инвестор, знакомый с реальными перспективами, а точнее, бесперспективностью этой дороги.

Посетовал Пашинян и на то, что заглохли разговоры о совместном производстве нефтепродуктов, а также на то, что нет подвижек по проекту строительства Мегринской ГЭС на реке Аракс.

Вопрос транзита иранского газа, по мнению армянского депутата, застопорился из-за того, что нормативная база Евразийского союза не дает для этого практически никакой возможности.

«У Ирана крупнейшие в мире запасы газа, а мы даже не определились, как можем с ним сотрудничать. Теперь же власти Армении обсуждают совместные «таможенные врата» с Ираном, с упрощенным таможенным досмотром. Приходится предполагать, что через 2 месяца коридор превратится в дверь, дверь – в форточку, а форточка закроется», – отметил Пашинян.

Учитывая, что партия «Елк» - это своего рода кукла, а Армения, чревовещатель, который говорит за эту куклу, то понятно, что Ереван решил озвучить свои претензии к Тегерану, но пока завуалированно.

Почему это происходит, тоже понятно. Армении не нравится, что неуклонно укрепляются отношения Баку и Тегерана, инициатором чего часто выступает именно иранская сторона. Надежды на то, что дружба между Ираном, который находился под санкциями, и страной-изгоем Арменией, границы которой закрыты соседями, продолжат развиваться и после отмены антииранских санкций, провалились. Ничего не изменилось и после неуместного визита в Тегеран Сержа Саргсяна, который во время отпуска отправился на инаугурацию президента Ирана Хасана Рухани. Менее чем через месяц Рухани, встретившись с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане на мероприятии ОИС, не только заверил коллегу, что новоизбранное правительство Ирана привержено делу развития дружественных отношений с Азербайджаном, но и заявил, что Иран реализует совместно с другими странами гигантские проекты и будет приветствовать участие Азербайджана в данных проектах.

Видимо, такого коварства от иранских друзей Армения не ожидала, вследствие чего оппозиционный депутат и обрушился на Иран с критикой. Пока сдержанной, но кто знает, что будет дальше?

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend