В штате Коннектикут самолет приземлился на дерево

2017-09-12 12:50 | www.apa.az | 5

В американском городе Плейнвилль, штат Коннектикут, самолет Cessna 172 врезался в дерево на парковке неподалеку от местного аэропорта. Инцидент попал на видео.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», 79-летний пилот Манфред Фрост выжил. Его госпитализировали с незначительными травмами.

«Мне очень повезло, что обошлось без серьезных повреждений», - заявил он

Пользователи соцсетей также отметили везучесть Фроста.

«Посмотрите, как мягко это дерево укладывает самолет вниз. Сказать, что этому парню повезло — ничего не сказать», - пишет в комментариях к видео пользователь.