Полиция и пограничники пришли в отель Саакашвили

2017-09-12 11:20 | www.oxu.az | 6

Львовский отель «Леополис», в котором сейчас проживает экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, посетили представители правоохранительных органов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает УНИАН.

«Во Львове в отель Леополис, где живет Саакашвили, пришла полиция и пограничники», – отметил собеседник агентства.

Причина визита пограничников - совершение Саакашвили административного правонарушения при пересечении государственной границы. Сотрудники ГПСУ также заявили, что их «охранник унижал честь и достоинство».

Причем сторона защиты настаивает, что у пограничников должен быть соответствующий документ на обыск и вручение административного нарушения, но его якобы нет.

Н.О.