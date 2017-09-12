Мораторий на проверки в субъектах предпринимательства продлевается

2017-09-12 12:51 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете по исполнению стратегической дорожной карты по развитию предпринимательства в Азербайджане. В документе отмечено, что в первом полугодии 2017 года в субъектах предпринимательства было проведено всего 26 проверок.

«Мораторий положительно повлияет на развитие предпринимательства в Азербайджане. Приостановление проверок в сфере предпринимательства уже дало хорошие результаты. Поэтому сейчас готовятся соответствующие законодательные документы с целью продления действия моратория. Законопроекты будут представлены администрации президента в ближайшие дни».