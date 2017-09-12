Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев приближается к очередному рекордному показателю

2017-09-12 12:54 | www.apa.az | 3

За январь-август 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2,7 млн. пассажиров, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 29%. Ожидается, что до конца года итоговый пассажиропоток превысит прошлогодний показатель в 3,5 млн. пассажиров, что станет очередным рекордным показателем аэропорта.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе аэропорта, за отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 1,61 млн. пассажиров, из которых 408 тыс. было перевезено на внутренних рейсах. На международные рейсы пришлось 84,9% пассажиропотока. Самые популярные международные направления из Баку по статистике первых восьми месяцев этого года – Москва, Стамбул, Дубаи, Киев и Тегеран. По этим направлением было перевезено 1,34 млн. пассажиров.

В пятерку самых активных авиакомпаний за указанный период входят AZAL, Turkish Airlines, flyDubai, Аэрофлот и Международные авиалинии Украины. На рейсах этих авиакомпаний было перевезено 1,78 млн. пассажиров по международным направлениям.

Всего на текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 29 авиакомпаний по 53-м направлениям. Семь авиакомпаний начали полеты с лета текущего года – ИрАэро, Jazeera Airways, ZagrosJet, Pegas Fly, Kish Air, Nordwind Airlines и Wataniya Airlines.