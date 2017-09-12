Вспышка на Солнце породит мощную магнитную бурю 13 сентября

2017-09-12 11:29 | www.oxu.az | 6

Мощная вспышка на солнце, которая была зафиксирована 10 сентября, принесёт на нашу планету сильную магнитную бурю.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Учёные в ночь на 13 сентября ожидают на Земле волну высокоэнергетичных частиц, которая приведёт к магнитной буре второго или третьего уровня из пяти возможных.

Эксперты уверяют, что эта буря станет последней, так как в ближайшие две недели к Земле будет повёрнута сторона Солнца, на которой практически отсутствуют пятна. Так что какими бы сильными не были взрывы, нашу планету они потревожить не смогут.

Н.О.