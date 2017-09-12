Задержан военнослужащий, выстреливший в сослуживца в исправительном учреждении

2017-09-12 11:33 | www.oxu.az | 6

Возбуждено уголовное дело в связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в пенитенциарном учреждении в Сальянском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 10 сентября около 05:30 младший сержант расквартированного на территории Сальянского района отряда Полка охраны Амрах Мюфталиев открыл огонь из автоматического оружия по своему сослуживцу Аяму Эюблу, ранив его. По факту возбуждено уголовное дело по статье 29. 120.1 УК АР (попытка умышленного убийства). А.Мюфталиев задержан в качестве подозреваемого.



В настоящее время следственные действия продолжаются.



Отметим, инцидент зарегистрирован в расположенном в Сальянском районе Исправительном учреждении номер 5 Пенитенциарной службы Минюста, известном как «Халаджская тюрьма». Проходивший службу в данном учреждении житель Агстафинского района, 19-летний Аям Мамай оглу Эюблу был доставлен в ЦКБ Сальянского района с огнестрельным ранением.

C.Б.

