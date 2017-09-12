Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на среду

2017-09-12 13:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного во вторник при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7008 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю.

(Автор: Азад Гасанли)