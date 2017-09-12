Азербайджан намерен использовать венчурный капитал для финансирования проектов в сфере машиностроения

2017-09-12 13:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана рассматривает возможность привлечения венчурного капитала для финансирования проектов в сфере машиностроения.

Об этом говорится в отчете об оценке итогов реализации “Стратегической дорожной карты по развитию тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджане” в первом полугодии 2017 года.

Для изучения возможностей внедрения новых механизмов финансирования в сфере тяжелой промышленности в июне была создана рабочая группа при министерстве экономики.

“В первую очередь, рабочая группа изучила возможность привлечения венчурного капитала. Кроме того, в рамках реализации мер по расширению использования альтернативных финансовых инструментов министерство экономики направило письмо Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана. Обе структуры пришли к согласию провести обсуждения при участии предпринимателей и представителей госструктур для того, чтобы подготовить предложения по реализации подобных мер”, - говорится в отчете.

Согласно стратегической дорожной карте, в промышленной и машиностроительной отрасли Азербайджана до 2020 года прогнозируется производство ВВП в размере 1,56 миллиарда манатов, создание 7 700 новых рабочих мест. Это требует инвестиций в объеме 2,9 миллиарда манатов.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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