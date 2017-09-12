Министр обороны встретился с братом Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова

2017-09-12 12:59 | www.apa.az | 5

Находящийся с официальным визитом в Израиле министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с проживающим в этой стране братом Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова Рантиком Агаруновым.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и защиту страны, в том числе еще раз был памянут жизненный путь А.Агарунова. Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в нашей стране, этот герой, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей Родиной, сражался за родную землю и отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

Р.Агарунов от имени своей семьи выразил признательность азербайджанскому государству за высокое внимание и заботу, оказанную его брату.