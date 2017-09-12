Госкомиссия: В Азербайджане без вести пропавшими зарегистрированы 3868 человек

2017-09-12 13:16 | www.apa.az | 5

«Рабочая группа Госкомиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан в течение последних 2 лет ведет серьезные и неотложные работы по уточнению списков пропавших без вести. На данный момент эта работа завершена. Однако учитывая чувствительные и гуманитарные аспекты проблемы, возможно внесение в список незначительных изменений».

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, по состоянию на 1 сентября текущего года в структуре зарегистрированы 3868 без вести пропавших лиц.

«Среди них 3126 военнослужащих и 742 гражданских лица, включая 62 детей, 262 женщины, 302 пожилых. Кроме того, получены данные о том, что 872 человека (591 военнослужащий и 291 гражданское лицо) из 3868 пропавших без вести во время интенсивных боевых действий были взяты в плен и в заложниками армянскими военными и в настоящее время удерживаются ими. В числе гражданских лиц 29 детей, 98 женщин и 111 пожилых. В ходе конфликта армянской стороной были попраны все международные нормы», - констатировал глава Рабочей группы.