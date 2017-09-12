Новый шанс для тех, кто не смог явиться на выпускные экзамены в этом году

2017-09-12 11:44 | www.oxu.az | 3

Государственный экзаменационный центр проведет 16 сентября дополнительные экзамены для учащихся, которые не смогли принять участие в выпускных экзаменах в 2017 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, выпускные экзамены будут организованы в Баку, Гяндже и Ширване.



В экзаменах для выпускников IX класса ожидается участие 223 учащихся на I этапе и 365 учащихся на II этапе.



В экзаменах для выпускников XI класса ожидается участие 319 учащихся.



За ходом экзаменов будут наблюдать 11 руководителей экзаменационного процесса и 128 преподавателей общеобразовательных учреждений.



Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00.