"Карабах" в преддверии исторического матча против "Челси" (ФОТО)

2017-09-12 14:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в 22.45 (18.45 по лондонскому времени) клуб "Карабах" впервые в истории азербайджанского футбола выйдет на свою первую игру против титулованного "Челси" в рамках групповой стадии Лиги чемпионов по футболу, сообщает Trend Life.

Футболисты провели часовую тренировку на знаменитом стадионе "Стэмфорд Бридж", который вмещает более 40 тысяч зрителей. Тренировку посетил вице-президент клуба Тахир Гезаль и пожелал удачи футболистам.

"Карабах" в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018 сыграет в квартете C с лондонским "Челси", мадридским "Атлетико" и итальянской "Ромой".

Расписание игр "Карабаха" на групповой стадии Лиги чемпионов.

12 сентября: "Челси" - "Карабах"

27 сентября: "Карабах" - "Рома"

18 октября: "Атлетико" - "Карабах"

31 октября: "Карабах" - "Атлетико"

22 ноября: "Карабах" - "Челси"

5 декабря: "Рома" - "Карабах"

Фото – с официального сайта клуба "Карабах".

(Автор: Вугар Иманов)