Доходы гостиниц в Азербайджане в этом году составили около 137 млн. манатов

2017-09-12 13:17 | www.apa.az | 5

В январе-июне 2017 года в гостиницах и учреждениях гостиничного типа в Азербайджане номера снимали 602 тыс. человек (68,4% из них иностранцы), еще 1,081 млн. человек (65,9% - иностранцы) останавливались на ночлег.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, большинство останавливающихся в гостиницах на ночлег туристов зафиксировано в столице. Так, в гостиницах и учреждениях гостиничного типа Баку на ночлег останавливались 58,2% от общего числа туристов, в Габале – 9,3%, Гусаре – 5,8%, Нахчыванской Автономной Республике – 4,1%, Губе – 2,1%, Шамахе – 1,5%, Хачмазе – 1,4%, в других городах и районах – 17,6%.

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в первом полугодии 2017 года составили 136,6 млн. манатов, что на 37,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 68,8% доходов были получены за счет сдачи номеров, 21,4% - от продажи напитков и продуктов питания, 9,8% - за счет оказания других услуг. При этом 97 млн. манатов (71% дохода) получено за счет оказания услуг иностранцам.

Расходы на оказание услуг составили 105,2 млн. манатов, из которых 32,3% направлены на выплаты зарплат сотрудникам гостиниц, 14,9% - на закупку продуктов, используемых при приготовлении напитков и еды, 8% - на используемое топливо и электроэнергию, 7,9% - на все виды социального страхования, 7,3% - на амортизационные расходы, 29,6% - составили другие выплаты.

Число сотрудников гостиниц за год увеличилось на 11,8% до 9770 человек. Среднемесячная зарплата на каждого работника отелей и учреждений гостиничного типа составила в первом полугодии 579,3 маната.