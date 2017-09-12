СГБ: Следствие по делу обвиняемых в шпионаже в пользу Армении продолжается в Военной прокуратуре

2017-09-12 14:04 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель начальника Службы государственной безопасности Ильгар Мусаев.

По его словам, следствие ведет Военная прокуратура.

Отметим, в распространенном 7 мая текущего года совместном заявлении Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики было сказано, что

в результате мероприятий, проведенных на основе полученной информации о запланированной разведывательными и специальными службами Вооруженных сил Армении широкомасштабной провокационной деятельности против позиций Министерства обороны и населенных пунктов Азербайджанской Республики, расположенных в направлении Тертерского района, было установлено, что группа военнослужащих и других гражданских лиц, слабовольных, утративших гражданский дух и преданность родине, ставших на путь измены своему народу, родине, государству, во вред суверенитету, территориальной целостности Азербайджанской Республики, государственной безопасности и обороноспособности, склоненные к тайному сотрудничеству с вражескими разведчиками, ради своих материальных интересов в различное время передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну.

На основе собранных материалов по фактам измены государству и другим фактам в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики 3 мая 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 274 Уголовного Кодекса и создана совместная оперативно-следственная группа в составе сотрудников Прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, ведется предварительное расследование.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий была предотвращена планировавшаяся в общественных местах города Баку провокационная и террористическая деятельность органов разведки и спецслужб врага, группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к тайному сотрудничеству, была привлечена к уголовной ответственности, в отношении их принята мера пресечения в виде ареста.