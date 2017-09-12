Месси исполнил гимн Лиги Чемпионов на пианино - ВИДЕО

2017-09-12 11:50 | www.oxu.az | 3

В Лиге чемпионов особняком стоит противостояние двух грандов: «Барселоны» и «Ювентуса». Главная звезда каталонского клуба Лионель Месси решил воодушевить болельщиков своей команды перед игрой. Он сделал это весьма необычным образом, передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Аргентинец сыграл на пианино знаменитую мелодию Генделя, ставшую гимном Лиги чемпионов. На видео хорошо видно, как пальцы звезды футбола действительно бьют по клавишам: это не симуляция.

A.M.

