Плывшее в Баку судно хотели взорвать

2017-09-12 11:54 | www.oxu.az | 4

Спецслужбы Туркменистана предотвратили террористический акт на судне, плывшем из города Туркменбаши в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, двое братьев, граждане Туркмении, имена которых не разглашаются, были задержаны за попытку пронести взрывное устройство на паром.

Сообщается, что злоумышленники заранее купили билеты в разные концы, а затем сели в направлявшийся в Баку паром. Они пронесли детали взрывного устройства по частям, рассчитывая собрать бомбу уже на борту. По информации, взрыв должен был произойти в территориальных водах Туркмении.

В тот день на судне было почти 170 пассажиров и грузовые автомобили одной из турецких компаний.

Спецслужбы Туркмении заранее знали о подготовке теракта.

Операция была проведена 28 августа, но информация появилась 12 сентября.

С.Б.

