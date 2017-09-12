Фуад Алескеров: Помилование Александра Лапшина – очередной гуманный шаг

2017-09-12 14:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров ответил на вопросы в связи с помилованием Александра Лапшина и освобождении из-под ареста Мехмана Алиева.

- Уважаемый Фуад муаллим, помилование Александра Лапшина и освобождение из-под ареста руководителя информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева являются одними из самых обсуждаемых в последние дни вопросов. Как бы Вы прокомментировали данные решения?

- Президент Азербайджана многоуважаемый господин Ильхам Алиев в своей деятельности всегда подтверждает свою приверженность идеям и принципам гуманизма.

Хотелось бы напомнить, что 10 февраля 2017 года Президент Азербайджана подписал распоряжение о гуманизации политики наказания и расширении практики применения альтернативных мер наказания, не связанных с изоляцией от общества. Цель данного Распоряжения заключается в снижении количества наказаний, связанных с лишением свободы, и создании условий для исправления осужденных без их изоляции от общества.

С другой стороны, принимаемые многочисленные акты помилования и амнистии также являются составными элементами этой гуманной политики. Как известно, с 2003 года по настоящее время было принято пять актов амнистии, которые охватили около 54 тысяч лиц. За тот же период Президентом Азербайджана было подписано 31 распоряжение о помиловании, которые были применены в отношении более 3800 осужденных. Среди лиц, вышедших на свободу в силу данных распоряжений, были также журналисты и блогеры, осужденные за совершение различных общеуголовных преступлений. То есть вопросы помилования находятся в центре внимания главы государства, по его поручению Комиссия по вопросам помилования постоянно рассматривает обращения осужденных. Это динамичный процесс.

Помилование Александра Лапшина также следует рассматривать как очередной гуманный шаг. Вообще же применительно к Александру Лапшину параллельно рассматривались две правовые процедуры – вопрос его передачи Израилю, гражданином которого он является, для отбытия наказания и вопрос его помилования. С учетом признаний Лапшина в том, что он искренне раскаивается в совершенном им преступлении и заявлений о том, что он признает территориальную целостность Азербайджана, сделанных им в ходе судебного процесса и в обращениях на имя Президента Азербайджана, а также с учетом его семейного положения, в особенности наличия у него малолетнего ребенка, господин Президент счел возможным помиловать его, в связи с чем подписал соответствующее распоряжение.

- После подписания данного акта остается ли на повестке дня вопрос выдачи Лапшина Израилю?

- Хотел бы внести ясность в связи с Вашим вопросом. В ряде СМИ была распространена информация о том, что после подписания акта помилования Александр Лапшин будет экстрадирован или передан в другую страну. Однако здесь имеет место путаница с юридическими понятиями. Поскольку Александр Лапшин был помилован, вопрос его передачи в другую страну снят с повестки дня. Согласно международным конвенциям, цель передачи осужденного лица другой стране заключается в том, чтобы это лицо отбывало наказание в государстве, гражданином которого является. После того, как господин Президент помиловал Александра Лапшина, он был освобожден от неотбытой части наказания и может абсолютно свободно сам определять, куда ему отправиться.

По имеющейся у нас информации Лапшин желает отправиться в Израиль, чьим гражданином является. Он здоров, у него нет никаких проблем со здоровьем, и в любое время, когда захочет, он сможет выехать в Израиль.

- А что Вы можете сказать в связи с освобождением Мехмана Алиева из-под ареста?

- Мехман Алиев лично обратился к главе государства по вопросу замены избранной в отношении него меры пресечения в виде ареста. Опять-таки руководствуясь принципами гуманизма, господин Президент незамедлительно выразил свое отношение к этому обращению и рекомендовал рассмотреть возможность изменения избранной меры пресечения в виде ареста. Здесь хотел бы особо подчеркнуть, что обращение главы государства в органы прокуратуры и судебные органы по данному вопросу носило не форму инструкции, а имело рекомендательный характер.

В действительности освобождение Мехмана Алиева из-под стражи, а также принятые на днях решения об условно-досрочном освобождении ряда лиц, осужденных в связи с нардаранскими событиями, являются практической реализацией гуманных идей и принципов, заложенных в распоряжении господина Президента от 10 февраля 2017 года. Как показывают статистические подсчеты, проведенные после принятия данного распоряжения, число лиц, арестованных в ходе следствия, уменьшилось на 30 процентов.

Должен отметить, что работа по исполнению поручений, данных в указанном распоряжении, продолжается и по сей день. Так, в этих целях были подготовлены изменения в Уголовный кодекс, которые Президент Азербайджана уже направил в Милли Меджлис. Работа над изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об исполнении наказаний близится к завершению. Планируется, что изменения ко всем трем кодексам вступят в силу одновременно.